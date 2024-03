Metal hören und sich für was Gutes engagieren? Wir finden das geht gut zusammen. Noch gibts Tickets für das Charity Unleashed Festival 2024 am 25.05. in Oberhausen. Das ehrenamtlich organisierte Metal-Benefiz-Festival hat zugunsten "Deutsche Kinderhospitz Dienste" ein tolles Line-up zusammengestellt. Also kommt rum! Weiter Infos dazu findet ihr unter charity-unleashed.de.



Mit dabei:

ASSASIN, ERADICATOR, MESSERSCHMITT, ORPHALIS, FROSTSHOCK, HARKON

