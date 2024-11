WGT 2025: XANDRIA, JANUS und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2025 in Leipzig sind zahlreiche Bands bestätigt worden.



Diese sind:

KITE (S)

COMBICHRIST (USA/N)

XANDRIA (D)

THE SWEET KILL (USA) – Europapremiere

MAD SIN (D)

CHRIST VS WARHOL (USA)

JANUS (D)

VVV (E)

ANYTHING BOX (USA)

NOUVELLE VAGUE (F)

LUCAS LANTHIER`S CINEMA STRANGE (USA)

KLANGSTABIL (D)

AND ALSO THE TREES (UK)

SKELESYS (D)

PLASTIQUE NOIR (BR) – Europapremiere

LETZTE INSTANZ (D)

PATRIARCHY (USA)

S.I.T.D. (D)



Breits bestätigt waren:

THE 69 EYES (FIN)

POUPPEE FABRIKK (S)–Live Reunion

KUPFERGOLD (D)

GRENDEL (NL)

THIS COLD NIGHT (USA)–Europapremiere

THEN COMES SILENCE (S)

BLEIB MODERN (D)

KALANDRA (N/S)

SAD MADONNA (F)





Das 32. Wave-Gotik-Treffen 2025 findet vom 6. bis 9. Juni 2025 in Leipzig statt.

Quelle: www.wave-gotik-treffen.de Redakteur: Swen Reuter Tags: wgt 2025 wave gotik treffen 2025 leipzig festival 2025 xandria kite janus combichrist letzte instanz the sweet kill mad sin christ vs warhol vvv and also the trees klangstabil sitd anything box nouvelle vage skelesys