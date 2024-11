SORCERESS OF SIN bei Womholedeath und mit neuem Album

2020 gegründet, im selben Jahr das Debütalbum "Mirrored Revenge" herausgebracht um nur 1 Jahr später mit der LP "Constantine" nachzulegen. Das dritte Album ist in den Startlöchern und obendrein winkt der Vertrag mit Wormholedeath ins Haus. So geht die Erfolgsgeschichte von SORCERESS OF SIN, welche derzeit scheinbar alles richtig machen.

Am 20.12.2024 kommt der nächste Langspieler "Ennea" auf den Markt.

"Ennea"

1. Odyl

2. Reina

3. Poseidon

4. The Quest

5. Nymphet

6. Clarity of Confusion

7. Trickster

8. Destructive Descent

9. Artisan