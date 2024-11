GEWINNSPIEL: Gewinnt das Re-Release zu

Wir hatten letztes Jahr einen unglaublichen Ansturm auf das fette TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA-Paket, sodass wir uns auch in diesem Jahr nicht lumpen lassen wollten.

Zugegeben, etwas früher als 2023, aber für die Vorweihnachtszeit doch so passend: Das wunderbare Album "The Lost Christmas Eve" ist das finale Kapitel der mehrfach mit Platin ausgezeichneten TSO-Weihnachtstrilogie und dieses feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen und ist erstmals als Vinyl erschienen.

Das ursprünglich 2004 veröffentlichte Album “The Lost Christmas Eve” verzaubert seine Hörer seitdem mit seiner einzigartigen Mischung aus Rock, Klassik und weihnachtlichen Themen.

Das Doppel-Platin-Album klingt jetzt mit remastertem Sound besser als je zuvor und enthält Spitzen-Tracks wie 'Christmas Canon Rock', 'Wizards In Winter' und eine bewegende Version von 'What Child Is This?'.

Und mit freundlicher Unterstützung von CMM GmbH machen wir das Hörvergnügen fassbar!

Ihr wollt dieses wunderschöne Vinyl-Schmuckstück euer Eigen nennen? Dann müsst ihr nur eine doch recht knifflige Frage beantworten:

Welches globale Ereignis steht bei TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA ganz oben auf der Tagesordnung?

a) Weihnachten

b) Ostern

c) Halloween

d) Der Geburtstag des Chef-Redakteurs von POWERMETAL.de

Ziemlich schwierig, das wissen wir, doch vielleicht könnt ihr euch die Antwort schon denken. Wenn dem so ist, dann macht beim Gewinnspiel gerne mit oder schreibt eine kurze Mail an marcel.rapp@powermetal.de und mit etwas Glück habt ihr schon bald eine schöne, neue Schallplatte unterm Tannenbaum.

Mehrfach-Einsendungen werden automatisch gelöscht.