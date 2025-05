WGT 2025: PSYCHE, SAIGON BLUE RAIN und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2025 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

LIGHT ASYLUM (USA)

STAHLNETZ (D)

PSYCHE (CDN)

ZOMBINA AND THE SKELETONES (UK)

IN THE WOODS (N)

MONA MUR & EN ESCH (D)

PHIL SHOENFELT & SOUTHERN CROSS (UK/CZ)

SAIGON BLUE RAIN (F)

Das Das 32. Wave-Gotik-Treffen 2025 findet vom 6. bis 9. Juni 2025 in Leipzig statt. Die Tickets für das Festival sind über die Homepage erhältlich. Zudem gibt es diverse Vorverkaufsstellen, die Originaltickets verkaufen. Eine Übersicht findet ihr hier.

Bereits bestätigt waren:

VELJANOV

KISS THE ANUS OF A BLACK CAT (B) - exklusive Reunion / einziges Konzert 2025

ASHRAM (I)

TRISTWCH Y FENYWOD (GB)

LONE ASSEMBLY (CH)

ESCAPE WITH ROMEO (D)

BLAZING ETERNITY (DK)

IANVA (I)

ANN MY GUARD (NL)

SOROR DOLOROSA (F)

DEATH IN ROME (AQ)

SILKE BISCHOFF

ALPHAVILLE (D)

LINEA ASPERA (AUS/UK)

FUNKER VOGT (D)

ARTHUAN REBIS (I)

THE MASQS (USA)

OST+FRONT (D)

CALVA Y NADA (D) - Exklusiv in Deutschland 2025

MODE IN GLIANY (F)

CROOKED MOUTH (LT)

CUT HANDS (UK)

MARS (D)

FAETOOTH (USA)

STURLE DAGSLAND (N)

MIDAS FALL (UK)

RESPLANDOR (PE/NL)

ANDRÉ ALABASTER & THE CURVED BEAKS (D)

FRENCH POLICE (USA)

VROUDENSPIL (D)

RUINED CONFLICT (USA)

DELVA (D)

DEUS EX LUMINA (ARG/D)

TOTUS GAUDEO (D)

BLOOD HANDSOME (USA)

QEK JUNIOR (D)

ALVADER (NL)

ANTIBODY (D)

VOID VISION (USA)

CRYO (S)

MYTHEMIA (D)

TOTENTANZ STRUMPFSOCKIG (D)

LOVATARAXX (F)

CHAINREACTOR (D)

INCIRRINA (GR)

INGRIMM (D)

AUX ANIMAUX (S)

GERNOTSHAGEN (D)

DRAB MAJESTY (USA)

VERMALEDEYT (D)

PROTOKOLL 19 (USA) – Europapremiere

MORPHOSE (D)

TURQUOISE DAYS (UK)

LUCIFER STAR MACHINE (D)

SKEMER (B)

OSI & THE JUPITER (USA)

HENRIC DE LA COUR (S)

FUTURE NOBODIES (USA) – Europapremiere

FANGS ON FUR (USA)

SWEET ERMENGARDE (D)

LABYRINTH EAR (UK)

DIAVOL STRAIN (RCH) – Europapremiere

CENTHRON (D)

NYTT LAND (RUS)

URBAN HEAT (USA)

CONTAINER 90 (S)

LIEBKNECHT (D)

LAKESIDE-X (CZ)

LONDON AFTER MIDNIGHT (USA)

L`AME IMMORTELLE (A)

RHYS FULBER (CDN)

SCHNEEWITTCHEN IM NOVEMBER (D)

DARK RIDE (USA)

STURM CAFE (S)

BALDUVIAN BEARS (USA) – Europapremiere

DARKWAYS (E)

BASSZILLA (D)

HALLOWED HEARTS (USA)

UBLIC IMAGE LIMITED (UK)

SKYND (AUS)

CRIMSON VEIL (UK)

NOISEX (D)

MOURNING NOISE (USA)

CORLYX (UK)

TORUL (SLO)

RABENGOTT (D)

LINEAR MOVEMENT (B)

KALT (F)

DECEITS (USA) – Deutschland-Premiere

INTENT:OUTTAKE (D)

NIGHT IN ATHENS (UK)

HAGGEFUGG (D)

IN MITRA MEDUSA INRI (D)

BLACK NAIL CABARET (H)

ORANGE SECTOR (D)

JAKUZI (TR)

ZERAPHINE (D)

CAMOUFLAGE (D)

THE NOSFERATU (UK)

XOTOX (D)

SELOFAN (GR)

COPPELIUS (D)

ICON OF COIL (N)

FINNTROLL (FIN)

A CLOUD OF RAVENS (USA)

THE MEMBRANES (UK)

VOMITO NEGRO (B)

NEW MODEL ARMY (UK)

SPETZNAZ (S)

MILA MAR (D)

SILENT RUNNERS (NL)

BEBORN BETON (D)

RUE OBERKAMPF (D)

SHROUDS (USA)

EISENFUNK (D)

THE EXPLODING BOY (S)

THE INVINCIBLE SPIRIT (D) – exklusive 40 Jahre Jubiläumsshow mit Gästen

EVA O. (USA)

CHROM (D)

NIM VIND (CDN)

NOISUF-X (D)

WHISPERS IN THE SHADOW (A)

STAHLMANN (D)

MY MANIFESTO (USA)

SIXTH JUNE (HR)

KITE (S)

COMBICHRIST (USA/N)

XANDRIA (D)

THE SWEET KILL (USA) – Europapremiere

MAD SIN (D)

CHRIST VS WARHOL (USA)

JANUS (D)

VVV (E)

ANYTHING BOX (USA)

NOUVELLE VAGUE (F)

LUCAS LANTHIER`S CINEMA STRANGE (USA)

KLANGSTABIL (D)

AND ALSO THE TREES (UK)

SKELESYS (D)

PLASTIQUE NOIR (BR) – Europapremiere

LETZTE INSTANZ (D)

PATRIARCHY (USA)

S.I.T.D. (D)

THE 69 EYES (FIN)

POUPPEE FABRIKK (S)–Live Reunion

KUPFERGOLD (D)

GRENDEL (NL)

THIS COLD NIGHT (USA)–Europapremiere

THEN COMES SILENCE (S)

BLEIB MODERN (D)

KALANDRA (N/S)

SAD MADONNA (F)

Quelle: www.wave-gotik-treffen.de Redakteur: Swen Reuter Tags: wgt 2025 wave gotik treffen 2025 leipzig agra markkleeberg light asylum stahlnetz psyche zombia ande the skeletons in the woods mona mur en esch phil schoenfelt southern cross saigon blue rain