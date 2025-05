ANGEL OF DAMNATION stellt zweiten Song vor

Die deutschen Doomster ANGEL OF DAMNATION, bei denen u.a. Gerrit Mutz von SACRED STEEL und Neudi (u.a. Ex-MANILLA ROAD) mit dabei sind, veröffentlichen via Dying Victims Productions am 20. Juni ihr drittes Album "Ethereal Blasphemy".

Nun haben die Jungs mit 'Lost In A World Of Despair' einen weiteren Song aus dem Album vorgestellt.

Lost In A World Of Despair

https://www.youtube.com/watch?v=gwrVPSIGYmU