WGT 2024: DIVE, ANNEKE VAN GIERSBERGEN und weitere Bandbestätigungen

Für das Wave-Gotik-Treffen 2024 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

ANNEKE VAN GIERSBERGEN (NL) - Heavy Strings

MARTIAL CANTEREL (USA)

DIVE (B)

TWINS IN FEAR (UA/CH)

NÜRNBERG (BY)

PLANTEC (F)

ZOMBIESUCKERS (S)

DEATH LOVES VERONICA (USA) – Europapremiere

BLACKBOOK (CH)

STATIQBLOOM (USA)

SIDEWALKS AND SKELETONS (GB)

TWIN NOIR (D)

ANDI SEX GANG (GB) – Solo

THIS MORN OMINA (B)

DORSETSHIRE (D) – Farewell Show

KONTRAVOID (CDN)

12 ILLUSIONS (D) KNIGHT$ (GB)

CASHFORGOLD (USA)

ENEMY INSIDE (D)

DELORAINE (CZ)

IRDORATH (BY)

Das 31. Wave-Gotik-Treffen 2024 findet vom 17. bis 20. Mai 2024 in Leipzig statt.