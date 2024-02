BODY COUNT auf Tour

Die Heavy-Metal-Band BODY COUNT, mit dem legendären Ice-T an der Spitze, kündigt die "Merciless"-Tour EU/UK 2024 an und gibt die Tourdaten für Juni und Juli bekannt.



Die anstehende "Merciless"-Tour markiert die mit Spannung erwartete Rückkehr zu Live-Auftritten nach der pandemiebedingten Pause. Die Aktivitäten der Band wurden stark von der Pandemie beeinflusst, die ihre Pläne, auf Tour zu gehen und ihr letztes Album "Carnivore" zu präsentieren, stoppte. Das Album gewann einen Grammy in der Kategorie "Best Metal Performance" für den Track "Bum-Rush". Ice-T gab bekannt, dass die Umstände "Carnivore" nicht live spielen zu können, eine große Enttäuschung war, da das Wesentliche bei der Entstehung von Alben darin besteht, sie live aufzuführen.



BODY COUNT arbeitet derzeit an der Fertigstellung ihres achten Studioalbums mit dem Titel "Merciless", das noch in diesem Jahr über Century Media Records veröffentlicht werden soll.



BODY COUNT, feat. Ice-T, "Merciless" EU/UK Tour 2024:



05.06.2024 - (PL) Gdansk: Mystic Festival

07.06.2024 - (DE) Hamburg: Edel Optics Arena

08.06.2024 - (DE) Nürnberg: Rock Im Park

09.06.2024 - (DE) Nürburg: Rock Am Ring

11.06.2024 - (DE) Berlin: Citadel Music Festival

13.06.2024 - (CZ) Hradec Kralove: Rock For People

14.06.2024 - (HU) Budapest: Budapest Park

15.06.2024 - (AT) Nickelsdorf: Novarock

16.06.2024 - (HR) Zagreb: SRC Salata

17.06.2024 - (CH) Zürich: Komplex 457

18.06.2024 - (CH) Lausanne: Les Docks

20.06.2024 - (FI) Nummijarvi: Nummirock

22.06.2024 - (DK) Copenhagen: Copenhell

23.06.2024 - (BE) Dessel: Graspop

25.06.2024 - (LU) Luxembourg: Rockhal

26.06.2024 - (NL) Amsterdam: Paradiso

27.06.2024 - (NL) Ysselsteyn: Jera On Air

28.06.2024 - (FR) Clisson: Hellfest

30.06.2024 - (UK) London: O2 Kentish Town Forum

01.07.2024 - (UK) Manchester: The Ritz

02.07.2024 - (UK) Glasgow: SWG3 (Galvanizers)

