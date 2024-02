MIDNIGHT veröffentlicht neues Studioalbum

Das amerikanische Black 'n' Roll-Projekt von Athenar bringt am 08. März den Nachfolger des 2022er Albums "Let There Be Witchery" heraus, der "Hellish Expectations" heißen wird. Die Scheibe wird über Metal Blade Records auf CD und verschiedenen Vinyl-Varianten veröffentlicht.

Als erste Single wurde der Song 'F.O.A.L' ausgekoppelt, den ihr hier hören könnt:

Hier die Tracklist zum Album:

1. Expect Total Hell

2. Gash Scrape

3. Masked And Deadly

4. Slave To The Blade

5. Dungeon Lust

6. Nuclear Savior

7. Deliver Us To Devil

8. Mercyless Slaughtor

9. Doom Death Desire

10. F.O.A.L.