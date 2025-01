WEATHER SYSTEMS auf Tour im Mai

WEATHER SYSTEMS, die neue Band des ehemaligen ANATHEMA-Masterminds und Multiinstrumentalisten Daniel Cavanagh und des ehemaligen ANATHEMA-Schlagzeugers und Produzenten Daniel Cardoso, begibt sich im Mai diesen Jahres auf Europa-Tour. Die Setlist wird hierbei auch den einen oder anderen ANATHEMA-Song beinhalten. Als Support dabei: HAUNT THE WOODS.

Here are the dates:

02.05. PT Lissabon República da Música

03.05. PT Porto Hard Club 1

04.05. ES Madrid Sala Mon

06.05. FR Toulouse Le Rex

07.05. CH Pratteln Z7

08.05. IT Mailand Legend Club

09.05. IT Bologna Alchemica Club

11.05. HU Budapest A38

12.05. DE Dresden Blauer Salon

13.05. DE Aschaffenburg Colos-Saal

14.05. FR Paris La Machine

16.05. UK Birmingham O2 Institute 2

17.05. UK Bristol Thekla

18.05. UK London 229

20.05. DE Neunkirchen Gebläsehalle

21.05. NL Tilburg 013

23.05. FR Nancy Chez Paulette

24.05. NL Maastricht Midsummer Prog

25.05. NL Zwolle Hedon

27.05. PL Warschau Progresja

28.05. PL Krakau Studio