WAYFARER haben ein Musikvideo zu 'To Enter My House Justified' veröffentlicht. Der Song wird auf dem kommenden Album 'American Gothic' zu finden sein, welches am 27.10.2023 erscheint.

