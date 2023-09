AS THE SUN FALLS: Mourning Fall European Tour 2023

Die finnischen Melancholic-Melodic-Death Metaller, AS THE SUN FALLS, gehen im November auf Europatour. Das Quintett wird insgesamt 10 Konzerte spielen.



Hier sind die Daten:



03.11.23 PL - Warschau - Voodoo Club

04.11.23 DE - Berlin - Orwo Haus

05.11.23 FR - Lille - Le Brat Cave

06.11.23 BE - Diest - Hell Metal Cafe

08.11.23 DE - Mörlenbach - Live Music Hall

09.11.23 DE - Hamburg - Bambi Galore

10.11.23 LT - Kaunas - Lemmy’s Club

11.11.23 LV - Riga - Republika

17.11.23 FI - Tampere - Hönö Baari

18.11.23 FI - Vantaa - Rock Bear

Quelle: https://www.facebook.com/asthesunfalls/ Redakteur: Kevin Kleine Tags: as the sun falls tour 2023