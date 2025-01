WARBRINGER wünscht sich eine bessere Welt

Am 14. März 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Wrath And Ruin" von WARBRINGER. Mit 'A Better World' gibt es eine erste Auskopplung.



A Better World







https://www.youtube.com/watch?v=KAZE-Y8-1b0



Ab Mai geht es dann als Support von DECAPITATED auf die "Infernal Bleeding Over Europe 2025"-Tour, gemeinsam mit CRYPTOPSY und CARNATION.



"Infernal Bleeding Over Europe"-Tour 2025:



03.05.25 UK - London / Incineration Fest

04.05.25 UK - Exeter / Phoenix

05.05.25 UK - Cardiff / The Globe

06.05.25 UK - Newcastle / Anarchy Brewery

07.05.25 UK - Glasgow / Slay

08.05.25 UK - Manchester / Academy 2

09.05.25 UK - Birmingham / XOYO

10.05.25 UK - Nottingham / Rescue Rooms

11.05.25 UK - Norwich / The Waterfront

13.05.25 FR - Lille / The Black Lab

14.05.25 NL - Enschede / Metropool

15.05.25 DE - München / Backstage

16.05.25 CH - Aarau / KiFF

17.05.25 DE - Lindau / Vaudeville

18.05.25 AT - Vienna / Szene

19.05.25 HU - Budapest / Dürer Kert

20.05.25 CZ - Prague / Fuchs2

21.05.25 DE - Schweinfurt / Stattbahnhof

22.05.25 DE - Dresden / Blauer Salon

23.05.25 PL - Kraków / Hype Park

24.05.25 PL - Warsaw / Proxima

26.05.25 DE - Berlin / Hole44

27.05.25 DK - Aarhus / Voxhall

28.05.25 DE - Hamburg / Logo

29.05.25 DE - Vechta / Gulfhaus

30.05.25 DE - Dortmund / Junkyard

31.05.25 BE - Sint-Niklaas / Casino

01.06.25 FR - Paris / La Machine

03.06.25 DE - Frankfurt / Das Bett

04.06.25 DE - Karlsruhe / Substage

05.06.25 IT - Milan / Legend Club

06.06.25 IT - Bologna / Locomotiv

07.06.25 FR - Lyon / Lions Metal Fest

Quelle: Mona Miluski, All Noir/Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: warbringer wrath and ruin a better world infernal bleeding over europe tour 2025 decapitated cryptopsy carnation