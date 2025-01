THE WARNING kommt für eine Show nach Deutschland

Wer von THE WARNING inzwischen noch nichts gehört hat, muss hinter dem Mond leben. Das Schwestern-Trio aus Monterrey, Mexiko ist in den letzten Jahren so richtig durchgestartet und füllt inzwischen Arenen weltweit. Im April statten uns Daniela "Dany", Paulina "Pau" und Alejandra "Ale" Villarreal einen kurzen Besuch in Köln ab, bevor sie dann nochmal bei Rock am Ring und Rock im Park auftreten werden.

Die Zuschauer dürfen wirbelnde Riffs, treibende Rhythmen und eine ansteckende Stimmung erwarten.

15. April - Köln, Palladium

07. Juni - Rock Am Ring

08. Juni - Rock Im Park

Tickets für die Headliner Show gibt es auf der bandeigenen Homepage, die Tickets für Rock Am Ring gibt es hier und die für Rock Im Park hier.