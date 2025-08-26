WALDGEFLÜSTER mit erstem Vorab-Track

Die bayerische Black Metal-Band WALDGEFLÜSTER kündigt ihr neues Album "Knochengesänge" an, welches am 7. November 2025 via AOP Records erscheinen wird.

Die erste Single 'Knochengesang' aus dem kommenden Album könnt ihr euch bereits hier anhören.

Knochengesang

https://www.youtube.com/watch?v=bjMdU6dG51I