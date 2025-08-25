SERAINA TELLI ist zu Hause
Am 24. Oktober 2025 erscheint über Metalville (EDEL) das neue Studio-Album "Green" von SERAINA TELLI. Mit 'Home' präsentiert sie ihre neue Single samt offiziellem Video.
Für Seraina ist 'Home' mehr als nur ein weiterer Song es ist ein emotionales Statement und zugleich der Auftakt zu einer neuen Phase, die mit dem kommenden Album beginnt. 'Home' ist von einem tiefen Gefühl der Verbundenheit zur Familie dem "Familiengefühl", wie Seraina es selbst nennt - inspiriert. Es überrascht deshalb kaum: Ihre Familie spielt eine zentrale Rolle in ihrem Leben, und eine wichtige Botschaft, die Seraina von ihrer Mutter mit auf den Weg bekommen hat, steht im Mittelpunkt des Songs: "Du kannst immer nach Hause kommen, egal was ist."
"Green" Trackliste:
01-Let It All Out
02-Consequences
03-17
04-Home
05-Brown Eyed Boys
06-In Your Face Rock
07-Off
08-Love
09-Gold
10-Get Back
11-Oh oh, Yeah yeah
12-Black & White
https://www.youtube.com/watch?v=cK69zU0tC1E
