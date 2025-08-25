SERAINA TELLI ist zu Hause

Am 24. Oktober 2025 erscheint über Metalville (EDEL) das neue Studio-Album "Green" von SERAINA TELLI. Mit 'Home' präsentiert sie ihre neue Single samt offiziellem Video.



Für Seraina ist 'Home' mehr als nur ein weiterer Song  es ist ein emotionales Statement und zugleich der Auftakt zu einer neuen Phase, die mit dem kommenden Album beginnt. 'Home' ist von einem tiefen Gefühl der Verbundenheit zur Familie  dem "Familiengefühl", wie Seraina es selbst nennt - inspiriert. Es überrascht deshalb kaum: Ihre Familie spielt eine zentrale Rolle in ihrem Leben, und eine wichtige Botschaft, die Seraina von ihrer Mutter mit auf den Weg bekommen hat, steht im Mittelpunkt des Songs: "Du kannst immer nach Hause kommen, egal was ist."



"Green" Trackliste:



01-Let It All Out

02-Consequences

03-17

04-Home

05-Brown Eyed Boys

06-In Your Face Rock

07-Off

08-Love

09-Gold

10-Get Back

11-Oh oh, Yeah yeah

12-Black & White



https://www.youtube.com/watch?v=cK69zU0tC1E

