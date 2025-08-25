ADORNED GRAVES - neues Video zur aktuellen EP

Kaiserslauterns langjährig aktive Traditionsstahl-Veteranen ADORNED GRAVES haben ein neues Lyrikvideo mit schwarz-weißer 1950er-Jahre-Ästhetik und einem Hauch Hitchcock für euch im Gepäck, und zwar zum starken aktuellen Stück 'The Abyss', das den krönenden Abschluss ihrer im Juni erschienenen EP "Dream I" bildete.

Schaut mal hinein und erwägt, auch der EP eine Chance zu geben, deren Titelstück auf YouTube Probe gehört werden kann und beim australischen Label Soundmass zu beziehen ist.

