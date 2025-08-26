Dritte Vorab-Single von FIRMAMENT

Aller guten Dinge sind auch in der Welt der härteren Klänge bekanntlich drei. Die Leipziger Hard Heavy Rocker FIRMAMENT veröffentlichen am 19. September ihr zweites Album "For Centuries Alive" bei Dying Victims Productions und präsentieren uns bei dieser Gelegenheit nun ihre dritte Singleauskopplung mit 'An Anthem For The Spotless Mind'.

An Anthem For The Spotless Mind

https://www.youtube.com/watch?v=iUZ6S1Cgdsc