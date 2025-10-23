Verbleibende Shows von OST+FRONT in diesem Jahr abgesagt

Nachdem OST+FRONT bereits eine Reihe Shows zum Jahresende aufgrund des gesundheitlichen Zustandes von Sänger Herrmann absagen mussten (wir berichteten hier), wurden nun auch die verbliebenen drei Shows in Dresden, Schwerin und Bochum abgesagt.

Die Band teilt mit, dass man zuversichtlich für die Konzerte im kommenden Jahr ist.

Wir wünschen Herrmann eine schnelle und vollständige Genesung.