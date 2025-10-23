OV SULFUR mit weiterem Video

Das neue Album "Endless" steht in den Startlöchern und wird am 16.01.2025, via Century Media Records, veröffentlicht. Um die Wartezeit auf den neuen Langspieler etwas angenehmer zu gestalten, haben die US-Amerikaner nun einen weiteren Song präsentiert. 'Wither' ist auf YouTube vertreten und gibt einen weiteren Einblick in das neue Werk.







"Endless" Trackliste:





01. Endless//Godless

02. Seed

03. Forlorn

04. Vast Eternal

05. Wither

06. Evermore

07. Dread, feat. Josh Davies (INGESTED)

08. Bleak, feat. Johnny Ciardullo (CARCOSA)

09. A World Away, feat. Alan Grjna (DISTANT)

10. Endless//Loveless





Wither (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=PN__njz7UiU

Quelle: Century Media Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: ov sulfur endless wither