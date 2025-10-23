OV SULFUR mit weiterem Video
Das neue Album "Endless" steht in den Startlöchern und wird am 16.01.2025, via Century Media Records, veröffentlicht. Um die Wartezeit auf den neuen Langspieler etwas angenehmer zu gestalten, haben die US-Amerikaner nun einen weiteren Song präsentiert. 'Wither' ist auf YouTube vertreten und gibt einen weiteren Einblick in das neue Werk.
"Endless" Trackliste:
01. Endless//Godless
02. Seed
03. Forlorn
04. Vast Eternal
05. Wither
06. Evermore
07. Dread, feat. Josh Davies (INGESTED)
08. Bleak, feat. Johnny Ciardullo (CARCOSA)
09. A World Away, feat. Alan Grjna (DISTANT)
10. Endless//Loveless
Wither (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=PN__njz7UiU
