DER WEG EINER FREIHEIT veröffentlicht neues Video
23.10.2025 | 13:21
Aus dem aktuellen Album "Innern" hat DER WEG EINER FREIHEIT nun dem Track 'Xibalba' ein Video bei YouTube spendiert. Nach 'Eos' ist dies inzwischen der zweite Song, aus dem Album, welcher auf genannter Plattform vertreten ist.
"Innern" Trackliste:
01. Marter
02. Xibalba
03. Eos
04. Fragment
05. Finisterre III
06. Forlorn
Xibalba (Official Live Video)
https://www.youtube.com/watch?v=z9sTeMKBLPA=RDz9sTeMKBLPA&start_radio=1
