VULTURE: Zehn Jahre messerscharfer Thrash
Kommentieren
26.09.2025 | 15:44
VULTURE feiert sein erstes Jahrzehnt der Zerstörung mit einer brandneuen digitalen Single, die passender kaum heißen könnte: 'Power Thrash!'
VULTURE feiert sein erstes Jahrzehnt der Zerstörung mit einer brandneuen digitalen Single, die passender kaum heißen könnte: 'Power Thrash!'
Seit der Gründung im Jahr 2015 hat sich das Highspeed-Monster tief in die Schädel der weltweiten Metal-Szene gemeißelt und bis dato 4 Studioalben veröffentlicht.
Power Thrash (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=vddkS-s80pI
- Quelle:
- Metal Blade Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- vulture power thrash
0 Kommentare