VULTURE: Zehn Jahre messerscharfer Thrash

VULTURE feiert sein erstes Jahrzehnt der Zerstörung mit einer brandneuen digitalen Single, die passender kaum heißen könnte: 'Power Thrash!'



Seit der Gründung im Jahr 2015 hat sich das Highspeed-Monster tief in die Schädel der weltweiten Metal-Szene gemeißelt und bis dato 4 Studioalben veröffentlicht.





Power Thrash (Official Video)







https://www.youtube.com/watch?v=vddkS-s80pI

Quelle: Metal Blade Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: vulture power thrash