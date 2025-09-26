BYGONE veröffentlicht Debütalbum im Dezember
Die aus Boston stammende Heavy-Metal-Band BYGONE meldet sich mit ihrem ersten Langspieler auf der Bildfläche. Das selbstbetitelte Debütalbum erscheint am 12.12.2025 über Svart Records.
Als ersten Vorgeschmack hat die Band die Single 'Take Me Home' veröffentlicht, die bereits jetzt samt offiziellem Visualizer angehört werden kann.
"Bygone " Trackliste:
01. Lightspeed Nights
02. Shadow Rising
03. Take Me Home
04. Into the Gleam
05. The Last Horses of Avalon
06. City Living
07. Fire In You Fire In Me
Take Me Home (Official Visualiser)
https://www.youtube.com/watch?v=E2CG7QN4LMA
