BYGONE veröffentlicht Debütalbum im Dezember

Die aus Boston stammende Heavy-Metal-Band BYGONE meldet sich mit ihrem ersten Langspieler auf der Bildfläche. Das selbstbetitelte Debütalbum erscheint am 12.12.2025 über Svart Records.



Als ersten Vorgeschmack hat die Band die Single 'Take Me Home' veröffentlicht, die bereits jetzt samt offiziellem Visualizer angehört werden kann.







"Bygone " Trackliste:





01. Lightspeed Nights

02. Shadow Rising

03. Take Me Home

04. Into the Gleam

05. The Last Horses of Avalon

06. City Living

07. Fire In You Fire In Me





Take Me Home (Official Visualiser)







https://www.youtube.com/watch?v=E2CG7QN4LMA

