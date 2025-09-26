TURBOBIER: Neues Album und Tour

Die österreichische Band TURBOBIER kündigt ihr neues Album sowie die dazugehörige "Das Leben is ein Oaschloch"-Tour 2026 an. Der Ticketvorverkauf beginnt bereits heute.

Prost, Punkrock und Pogo: Am 1. Mai 2026  pünktlich zum Tag der Arbeit  erscheint das neue Album der Wiener Punkrock-Institution. Der Titel ist Programm: "Das Leben is ein Oaschloch".

Seit zehn Jahren steht die Band rund um Frontmann Marco Pogo für kompromisslosen Rock, gnadenlosen Schmäh und einen Rhythmus, auf den selbst Schweizer Uhrwerke neidisch wären: fünf Alben in einer Dekade, im Schnitt alle zwei Jahre eine neue Platte. Musikalisch gehts diesmal wieder back to the roots  manchmal schwer wie ein Montagmorgen, manchmal leicht wie das erste Bier nach Feierabend. Oder ums wie Marco Pogo zu sagen: "Unterm Strich kommt man eh drauf, dass mehr traurig als lustig ist, mehr schlecht als gut  drum mach ma uns die schönen Momente halt selber."

Mit "Das Leben is ein Oaschloch" liefert TURBOBIER den Sound für alle, die das Leben nicht immer ernst nehmen, aber umso lauter feiern.

TURBOBIER gilt als Österreichs lautester Exportschlager: schnörkelloser Punkrock, Wiener Schmäh und Refrains, die kleben. Man stelle sich die RAMONES aus Österreich vor  mit unstillbarem Durst nach Bier  genau dort setzt die Band an. Mit schneidenden Gitarren und Vollgas-Attitüde bringt das Quartett um Marco Pogo europaweit Clubs und Festivals zum Kochen; ihre Shows sind kollektives Ausrasten mit hohem Mitsing-Faktor. Songs wie 'Insel muss Insel bleiben', 'King Of Simmering' und 'Fuaßboiplotz' haben sich längst zu Fan-Favoriten entwickelt. Die Band wurde bereits dreimal mit dem Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnet.

TURBOBIER  "Das Leben is ein Oaschloch"-Tour 2026

07.05.2026: (NL) Arnheim, Luxor

08.05.2026: (DE) Köln, Luxor

09.05.2026: (DE) München, Strom

22.05.2026: (CH) Bern, Stellwerk

23.05.2026: (CH) Luzern, Sedel

29.05.2026: (DE) Hamburg, Bahnhof Pauli

30.05.2026: (DE) Berlin, Badehaus

Tickets sind seit heute bei Eventim und MyTicket erhältlich. Exklusive Hardtickets sind auf pogosempire.com verfügbar.

King Of Simmering

https://www.youtube.com/watch?v=scUanSmuBqw

Insel muss Insel bleiben (Summer Breeze 2025)

https://www.youtube.com/watch?v=WTYrBedaa1k