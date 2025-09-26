SUBWAY TO SALLY macht sich nackt: Dritte Akustiktour
SUBWAY TO SALLY kündigt heute ihre nach 2006 und 2010 dritte "Nackt"-Akustiktour unter dem Namen "Nackt III: Lügen & Legenden" an, mit der die Folk Metaller im kommenden Frühjahr durch Deutschland ziehen. Der exklusive Vorverkauf startet am 29. September.
Die Termine:
27.03.: Berlin, Passionskirche
28.03.: Bamberg, Hegelsaal
10.04.: Hamburg, Markthalle
11.04.: Erfurt, Alte Oper
12.04.: Neuruppin, Kulturkirche
14.04.: Aschaffenburg, Stadttheater
15.04.: München, Backstage
16.04.: Ludwigsburg, Scala
17.04.: Kaiserslautern, Kammgarn
18.04.: Hannover, Pavillon
30.04.: Magdeburg, Altes Theater
01.05.: Bochum, Christuskirche
02.05.: Gießen, Kongresshalle
07.05.: Köln, Tanzbrunnen
08.05.: Wilhelmshaven, Pumpwerk
09.05.: Dresden, Alter Schlachthof
