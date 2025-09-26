SUBWAY TO SALLY macht sich nackt: Dritte Akustiktour

SUBWAY TO SALLY kündigt heute ihre nach 2006 und 2010 dritte "Nackt"-Akustiktour unter dem Namen "Nackt III: Lügen & Legenden" an, mit der die Folk Metaller im kommenden Frühjahr durch Deutschland ziehen. Der exklusive Vorverkauf startet am 29. September.

Die Termine:

27.03.: Berlin, Passionskirche

28.03.: Bamberg, Hegelsaal

10.04.: Hamburg, Markthalle

11.04.: Erfurt, Alte Oper

12.04.: Neuruppin, Kulturkirche

14.04.: Aschaffenburg, Stadttheater

15.04.: München, Backstage

16.04.: Ludwigsburg, Scala

17.04.: Kaiserslautern, Kammgarn

18.04.: Hannover, Pavillon

30.04.: Magdeburg, Altes Theater

01.05.: Bochum, Christuskirche

02.05.: Gießen, Kongresshalle

07.05.: Köln, Tanzbrunnen

08.05.: Wilhelmshaven, Pumpwerk

09.05.: Dresden, Alter Schlachthof