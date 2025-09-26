Erste Bandwelle für das ROCK FOR PEOPLE

Vor den Toren Prags hat sich in den letzten Jahren, weitestgehend unbemerkt von deutschen Augen, eines der größten Musikfestivals Europas etabliert. Das ROCK FOR PEOPLE geht dabei traditionell 4+1 Tage, wobei der Extratag ganz im Zeichen einer legendären Band steht.

2025 konnte man hierfür GUNS N' ROSES gewinnen, welche das Headliner-Line-Up rund um SLIPKNOT, AVENGED SEVENFOLD, LINKIN PARK und SEX PISTOLS vervollständigten.

Für das kommende Jahr hat man nun mit IRON MAIDEN eine der größten Metalbands überhaupt für den Sonntag gewonnen. Zusätzlich wurde mit BRING ME THE HORIZON bereits einer der anderen 4 Headliner bestätigt. Dies bedeutet aber natürlich auch, dass man noch 3 absolute Asse im Ärmel hat.

Und auch die weiteren, bereits angekündigten, Bands müssen sich vor keinem Festival aus dem deutschsprachigen Raum verstecken, tummeln sich doch hier weitere Hochkaräter wie ELECTRIC CALLBOY, PAPA ROACH, ALTER BRIDGE, MEGADETH, BREAKING BENJAMIN, THE PRETTY RECKLESS und viele weitere.

Wer nun mit einer frühsommerlichen Reise nach Tschechien liebäugelt, findet alle Informationen auf der Webseite des Festivals. Tickets findet man hier.