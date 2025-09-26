SOLE SYNDICATE rechnet ab: Neues Album
SOLE SYNDICATE veröffentlicht heute über El Puerto Records ihr neues Album "The Reckoning" über Streaming sowie auf CD. Das vierte Album der Schweden setzt neue Maßstäbe. Dem Quartett ist gelungen, klassischen Melodic Metal ins Jahr 2025 zu transportieren! Zeitgleich erscheint auch ein neues Musikvideo zum Song 'Rise Like A Phoenix'.
SOLE SYNDICATE ist eine Metal-Band aus dem Westen Schwedens. Gegründet wurde die Band von Sänger und Gitarrist Jonas Månsson im Jahr 2016 und hat bisher bereits drei Alben veröffentlicht, Garden of Eden (2017), Last Days of Eden (2020) und das von der Kritik hochgelobte Into the Flames (2022). Sie besteht aus Jonas Månsson (Gesang und Gitarren), Katja Cat Rasila (Keyboards und Gesang), David Gus Gustafsson (Bass) und Alfredo Fred Souza (Schlagzeug). Die Band hat einen modernen Sound mit einem Hauch ihrer Helden aus der Vergangenheit. Die Inspiration kommt von einer Vielzahl von Bands wie Van Halen und Dream Theater bis hin zu Metallica und Nine Inch Nails. Obwohl die Musik hart und schwer ist, sind starke Melodien das Wichtigste für die Band.
Tracklist "The Reckoning":
01. On The Back Of An Angel
02. The Way That You Are
03. The Voice Inside
04. Rise Like A Phoenix
05. Eye Of The Storm
06. Love Is Only
07. The Mob Rules
08. Valley Of The Kings
09. Heavy Is The Heart
10. Miracle
Offizielles Video: Rise Like a Phoenix
https://www.youtube.com/watch?v=O4F_OZJaPyc
