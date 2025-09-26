Neues Album von PUTREVORE kommt
Die spanisch-schwedische Death-Metal-Band PUTREVORE wird am 11.11.2025 ihr fünftes Studioalbum "Unending Rotten Cycle" über Xtreem Music veröffentlichen, und zwar auf CD, Vinyl, Kassette und auf allen Streamingplattformen.
Eine erste Single unter dem Titel 'No Mourning The Grace' findet ihr hier.
Die Truppe besteht aus Dave Rotten (AVULSED) und Tausendsassa Rogga Johannson (PAGANIZER / RIBSPREADER).
Die Tracklist liest sich wie folgt:
01. No Mourning The Grace
02. Morbid Procession
03. Subterranean Paths To The Temples
04. Beneath These Grave
05. Mortal Ways Of Flesh
06. Unending Rotting Cycle
07. The Worship Disarray
08. Cult Of The Tentacle
09. The Cradle Replaced By The Grave
- Quelle:
- Xtreem Music
- Redakteur:
- Jonathan Walzer
- Tags:
- putrevore rogga johansson avulsed ribspreader paganizer unending rotten cycle
