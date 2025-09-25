Neuer Song von DAYSEEKER und Tour mit MOTIONLESS IN WHITE
Am 24. Oktober 2025 erscheint das neue Album von DAYSEEKER, "Creature In the Black Night" (Infos dazu findest du hier).
Bevor es soweit ist, haben die Jungs aber noch eine vierte Singleauskoppelung für uns - den Visualiser zu 'Bloodlust' haben wir dir natürlich auch unten in die News gepackt.
Aktuell ist die Band in den USA unterwegs, Anfang 2026, kommt man dann aber auch wieder in unsere Gefilde, zusammen mit MOTIONLESS IN WHITE und MAKE THEM SUFFER.
Die Tourdaten haben wir hier für euch:
05.02.2026 Glasgow (UK) OVO Hydro
06.02.2026 Nottingham (UK) Motorpoint Arena Nottingham
07.02.2026 Manchester (UK) AO Arena
10.02.2026 Dublin (IE) 3Arena
13.02.2026 Cardiff (UK) Utilita Arena Cardiff
14.02.2026 London (UK) Alexandra Palace
17.02.2026 Paris (FR) Zenith de Paris - La Villette
18.02.2026 Amsterdam (NL) AFAS Live
20.02.2026 Düsseldorf (DE) Mitsubishi Electric Halle
21.02.2026 Hannover (DE) Swiss Life Hall
22.02.2026 Prag (CZ) Forum Karlin
24.02.2026 München (DE) Zenith
25.02.2026 Wien (AT) Wiener Stadthalle
27.02.2026 Frankfurt (DE) myticket Jahrhunderthalle
28.02.2026 Antwerpen (BE) Vorst Nationaal
02.03.2026 Lyon (FR) Le Transbordeur
03.03.2026 Toulouse (FR) Interference
05.03.2026 Barcelona (ES) Sala Razzmatazz
06.03.2026 Madrid (ES) Palacio Vistalegre
07.03.2026 Lissabon (PT) MEO Arena
DAYSEEKER - 'Bloodlust'
https://www.youtube.com/watch?v=O5Io3Kbxzvs
