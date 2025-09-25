Neuer Song von DAYSEEKER und Tour mit MOTIONLESS IN WHITE

Am 24. Oktober 2025 erscheint das neue Album von DAYSEEKER, "Creature In the Black Night" (Infos dazu findest du hier).

Bevor es soweit ist, haben die Jungs aber noch eine vierte Singleauskoppelung für uns - den Visualiser zu 'Bloodlust' haben wir dir natürlich auch unten in die News gepackt.

Aktuell ist die Band in den USA unterwegs, Anfang 2026, kommt man dann aber auch wieder in unsere Gefilde, zusammen mit MOTIONLESS IN WHITE und MAKE THEM SUFFER.

Die Tourdaten haben wir hier für euch:

05.02.2026 Glasgow (UK) OVO Hydro

06.02.2026 Nottingham (UK) Motorpoint Arena Nottingham

07.02.2026 Manchester (UK) AO Arena

10.02.2026 Dublin (IE) 3Arena

13.02.2026 Cardiff (UK) Utilita Arena Cardiff

14.02.2026 London (UK) Alexandra Palace

17.02.2026 Paris (FR) Zenith de Paris - La Villette

18.02.2026 Amsterdam (NL) AFAS Live

20.02.2026 Düsseldorf (DE) Mitsubishi Electric Halle

21.02.2026 Hannover (DE) Swiss Life Hall

22.02.2026 Prag (CZ) Forum Karlin

24.02.2026 München (DE) Zenith

25.02.2026 Wien (AT) Wiener Stadthalle

27.02.2026 Frankfurt (DE) myticket Jahrhunderthalle

28.02.2026 Antwerpen (BE) Vorst Nationaal

02.03.2026 Lyon (FR) Le Transbordeur

03.03.2026 Toulouse (FR) Interference

05.03.2026 Barcelona (ES) Sala Razzmatazz

06.03.2026 Madrid (ES) Palacio Vistalegre

07.03.2026 Lissabon (PT) MEO Arena



DAYSEEKER - 'Bloodlust'



https://www.youtube.com/watch?v=O5Io3Kbxzvs

