JULIET RUIN und der Poltergeist

Die kanadische Metalformation JULIET RUIN kündigt für den 24. Oktober ihre neue EP "Regime" an. Ein Textclip der ersten, digitalen Singleauskopplung 'Poems By A Poltergeist' ging heute online.







https://www.youtube.com/watch?v=igTy7LRWjA4

