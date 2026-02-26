VOIDCHASER kommt mit Prog-Debüt

Die aus Kanada stammende Band VOIDCHASER, möchte im Prog-Zirkus mitspielen und hat für den 09.04.2026 sein Debütalbum "Interstellar I" angekündigt. Die Jungs aus Montreal haben seit der Gründung 2023 mehrere Singles und EP's veröffentlicht und gehen nun, mit dem ersten Langspieler, den nächsten Schritt. Den Appetizer 'Welcome To Terra Corp' findet man bereits auf YouTube.





"Interstellar I" Trackliste:





01. The Grand Design

02. Welcome To Terra Corp

03. Initiation Day

04. Hyperconverter

05. Anything for Love

06. Rain / Solar Winds

07. Ivory Tower

08. Renew





VOIDCHASER - Welcome to Terra Corp (OFFICIAL LYRIC VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=KMk06ZmBFc0

Quelle: VOIDCHASER YouTube Redakteur: Norman Wernicke Tags: voidchaser interstellar i welcome to terra corp