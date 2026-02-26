VOIDCHASER kommt mit Prog-Debüt
Die aus Kanada stammende Band VOIDCHASER, möchte im Prog-Zirkus mitspielen und hat für den 09.04.2026 sein Debütalbum "Interstellar I" angekündigt. Die Jungs aus Montreal haben seit der Gründung 2023 mehrere Singles und EP's veröffentlicht und gehen nun, mit dem ersten Langspieler, den nächsten Schritt. Den Appetizer 'Welcome To Terra Corp' findet man bereits auf YouTube.
"Interstellar I" Trackliste:
01. The Grand Design
02. Welcome To Terra Corp
03. Initiation Day
04. Hyperconverter
05. Anything for Love
06. Rain / Solar Winds
07. Ivory Tower
08. Renew
VOIDCHASER - Welcome to Terra Corp (OFFICIAL LYRIC VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=KMk06ZmBFc0
- Quelle:
- VOIDCHASER YouTube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- voidchaser interstellar i welcome to terra corp
