VISIONS OF ATLANTIS auf Tour

Symphonic Metal klappt auch live. Überzeugen kann man sich auf der kommenden Tour von VISIONS OF ATLANTIS.

Die "Armada"-Tour gibt es mit SERAINA TELLI und ILLUMISHADE als Support hier zu sehen:

19.09.24 AT - Vienna / Szene

25.09.24 DE - Berlin / Frannz

26.09.24 DE - Hamburg / Markthalle

27.09.24 DE - Leipzig / Hellraiser

28.09.24 DE - Essen / Turock

29.09.24 DE - Frankfurt / Das Bett

16.10.24 DE - Munich / Backstage Halle

17.10.24 CH - Pratteln / Z7

18.10.24 CH - Wil / Gare de Lion

21.10.24 DE - Nürnberg / Hirsch

23.10.24 DE - Stuttgart / Im Wizemann

24.10.24 AT - Wörgl / Komma

26.10.24 AT - Graz / PPC

