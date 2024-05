BAT und die Rache des Wolfes

Zum Release ihres Albums "Under The Crooked Claw", das am 17. Mai 2024 via Nuclear Blast erschienen ist, zeigt uns BAT das Video zu 'Revenge Of The Wolf'.



https://www.youtube.com/watch?v=JyQn6Htt4Pc

