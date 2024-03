VIOLET ETERNAL: für immer und ewig

Im Mai erscheint via Rockshots Records das Debüt-Album "Reload The Violet" von VIOLET ETERNAL. Nach 'The Echoes Of Time' und 'Under The Violet Sun' gibt es mit 'Now And Forever' die nächste Auskopplung.



https://www.youtube.com/watch?v=fFHUajVVtP4

