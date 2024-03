HELL:ON trotzt dem russischen Angriffskrieg

Schon vor zwei Jahren wollte die ukrainische Trash/Death-Metal-Band HELL:ON ihr sechstes Studioalbum veröffentlichen. Doch der russische Angriffskrieg änderte diese Pläne radikal über Nacht und alles musste pausiert werden. Die Truppe kündigt heute nun stolz mit "Shaman" (VÖ: 17.05.2024) ihr neuestes Werk an.

Tracklist:

1) What Steppes Dream About

2) When The Wild Wind and The Soul of Fire Meet

3) Tearing Winds of Innerself

4) Preparation for the Ritual

5) He with the Horse’s Head

6) A New Dawn

7) I Am the Path

Die Band dazu: "Heutzutage versuchen wir dank unserer Streitkräfte, weiterhin unseren Alltag zu leben und kreativ zu werden. Wir sind sicher, dass sich dieser Kampfgeist auch in unserer Arbeit widerspiegelt. Es verbirgt sich irgendwo zwischen den Saiten der Gitarren, im Echo schamanischer Stammesgesänge und dem Aufblitzen ritueller Feuer."