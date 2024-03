NECROTTED mit neuem Video

NECROTTED veröffentlicht ein neuen Musikvideo zum Song 'My Reign Come, My Will Be Done'. Der Song stammt vom aktuellen Studioalbum "Imperium", welches im September 2023 via Reaper Entertainment & Blood Blast veröffentlicht wurde.



https://www.youtube.com/watch?v=SrKzVcfIOqM

