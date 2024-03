TUNGSTEN unterschreibt bei Reigning Phoenix Music

Die schwedische Symphonic-Metal-Band TUNGSTEN hat bei Reigning Phoenix Music (RPM) einen Vertrag unterzeichnet und wird noch in diesem Jahr ein neues Studioalbum namens "The Grand Inferno" veröffentlichen.



Für den 5. April 2024 kündigt die Band die neue Digitalsingle 'Walborg' an. Wir halten auch auf dem Laufenden.

