ALESTORM und die Piraten von Uzbekistan

Die neue EP "Voyage Of The Dead Marauder" der Metal-Piraten ALESTORM erscheint diesen Freitag, den 22. März, via Napalm Records. Heute veröffentlichen sie ihre neueste Single zu 'Uzbekistan'



Chris Bowes kommentiert:

"Wir haben beschlossen, es zu unserem Lebensziel zu machen, die größte Band in ganz Usbekistan zu werden, also haben wir dieses kleine Lied geschrieben. Außerdem bin ich mir absolut sicher dass es zu 100% historisch korrekt ist."



Urteilt selbst.



Uzbekistan







https://www.youtube.com/watch?v=1TX627RTMqg

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: alestorm voyage of the dead marauder uzbekistan