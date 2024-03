JÄST - Neue Band, bekannte Gesichter

Axel Ritt (Ex-GRAVE DIGGER und DOMAIN) hat gemeinsam mit Steven Wussow, Bassist von ORDEN OGAN und DOMAIN sowie Tim Breideband (Ex-BONFIRE und Ex- FREEDOM CALL) und der Sängerin Jessica Conte die Band JÄST gegründet. Die Band bezeichnet ihren Sound als „80s AOR Reboot“, der sich grob in die Richtung „GHOST meets DEF LEPPARD meets TINA TURNER“ orientiert.

Unmittelbar nach Gründung der Band macht sich Gitarrist Axel Ritt an die Kompositionen der neuen Songs, welche in seinen hauseigenen Meadow Studios produziert werden. Eine erste Hörprobe wird es demnächst geben, denn am 5. April 2024 veröffentlicht JÄST die erste Single 'Heartlight'.

JÄST Line Up:

Jessica Conte - Vocals

Axel Ritt - Guitars

Steven Wussow - Bass

Tim Breideband - Drums