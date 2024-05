VICTORY (GER): Details zum neuen Album

Die Kult-Hardrocker von VICTORY (GER) geben Details zu ihrem kommenden, neuen Studioalbum "Circle Of Life" bekannt, welches am 13. September 2024 bei AFM Records erscheinen wird. Ein Making-Of- Video zur ersten Single-Auskopplung 'Count On Me' gibt es schonmal als Appetithappen.



Alle zehn neuen Albumtracks wurden von Herman Frank gemeinsam mit Sänger Gianni Pontillo, Rhythmusgitarrist Mike Pesin, Bassist Malte Frederik Burkert und Schlagzeuger Michael Stein im berühmten "Horus Sound Studio" in Hannover aufgenommen und wurden von Toningenieur Arne Neurand abgemischt.



"Circle Of Life" Trackliste:



01. Tonight We Rock

02. American Girl

03. Count On Me

04. Surrender My Heart

05. Unbelievable World

06. Moonlit Sky

07. Falling

08. Money

09. Reason To Love

10. Virtual Sin



Über die neue Single verrät uns Gitarrist Herman Frank:

"Der Titel gibt gleich die Marschrichtung vor, die für unsere Shows generell gilt: Bei Victory geht es voll zur Sache! Für uns ist die Scheibe zugleich die perfekte Eintrittskarte für noch mehr, noch enthusiastischere Victory-Konzerte."



Von denen wird es im Herbst 2024 und Anfang 2025 reichlich geben, alle anstehenden VICTORY Termine findet ihr hier:



VICTORY Live:



26.09.2024 – (DE) – Dortmund, Musiktheater Piano

27.09.2024 – (DE) – Bensheim, Musiktheater Rex

28.09.2024 – (DE) – Trier, Mergener Hof

29.09.2024 – (DE) – München, Backstage

02.10.2024 – (DE) – Gera, Comma

03.10.2024 – (DE) – Regensburg, Eventhall Airport

04.10.2024 – (CH) – Biberist, P9

06.10.2024 – (DE) – Nürnberg, Hirsch

16.01.2025 – (DE) – Siegburg, Kubana Live Club*

17.01.2025 – (DE) – München, Backstage*

18.01.2025 – (DE) – Glauchau, Alte Spinnerei*

23.01.2025 – (DE) – Stuttgart, Im Wizemann*

24.01.2025 – (DE) – Hamburg, Markthalle*

25.01.2025 – (DE) – Andernach, JUZ Live Club*

26.01.2025 – (CH) – Pratteln, Z7 Konzertfabrik*

30.01.2025 – (DE) – Nürnberg, Hirsch*

31.01.2025 – (DE) – Aschaffenburg, Colos-Saal*

01.02.2025 – (DE) – Memmingen, Kaminwerk*

02.02.2025 – (DE) – Mannheim, 7erClub*

06.02.2025 – (DE) – Berlin, Hole 44*

07.02.2025 – (DE) – Neuruppin, Kulturzentrum*

08.02.2025 – (DE) – Essen, Turock*



(* mit Grave Digger)



Count On Me







https://www.youtube.com/watch?v=D6HGy_OaC0A

