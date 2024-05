RUNNING WILD Picture-Vinyl kann bestellt werden

Gerade ist mir eine Nachricht in die Inbox geflattert, die Freunden unseres freibeuterischen Rolfs möglicherweise zu Zuckungen im Mausfinger animieren könnte. Die ersten vier Scheiben von RUNNING WILD werden in Kürze als limitierte Auflage von je 500 Exemplaren als Picture-Vinyl neu veröffentlicht werden. Die Nachricht kam von Hammerheart Records aus den Niederlanden, dort kann man auch vorbestellen, in einem anderen Store habe ich die vier Releases bislang noch nicht gefunden. Es handelt sich um "Gates Of Purgatory", "Branded And Exiled", "Under Jolly Roger" und "Port Royal".

