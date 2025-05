VANDOR wendet sich dem Licht zu

Neuer Power Metal kommt aus Schweden, denn VANDOR hat die neue Single 'Turn to the Light' ver÷ffentlicht. Nach dem letzten Langspieler "On a Moonlit Night" kamen mehrere Singles, in die sich das neue Werk nun auch einreiht. Dem neuen Track wurde bei YouTube auch ein sehr unterhaltsames Video spendiert.







Turn to the Light (OFFICIAL MUSIC VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=6snWy0qhntE

Quelle: VANDOR Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: vandor turn to the light