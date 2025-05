VALDRIN mit neuem Album

Die aus Ohio stammenden Melodic-Black-Metaller haben ein neues Album angekündigt. "Apex Violator" erscheint am 20.06.2025, via Avantgarde Music und ist der Nachfolger von "Throne of the Lunar Soul". Mit fünf Songs wird die neue Platte aufwarten, welche in Kennerkreisen sehnlichst erwartet wird.





"Apex Violator" Trackliste:





01-Poison Soul Vents

02-Black Imperial Smoke

03-Ignite the Murder Shrine

04-The Muttering Derelict

05-Veins of Akasha

Quelle: VALDRIN Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: valdrin apex violator