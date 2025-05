Unveröffentlichtes Material von MOTÖRHEAD!

Nachdem der Auftakt zum 50. Band-Jubiläum dieses Jahr zunächst mit limitierten Vinyl-Sondereditionen der Alben "Overkill", "Bomber" und "Ace Of Spades" eingeläutet wurde, wird jetzt mit einem bisher unentdecktem Album aus dem Jahr 1976 weitergefeiert – “The Manticore Tapes” erscheint am 27. Juni und enthält bisher unveröffentlichte Aufnahmen aus der ersten Studiosession der “Three Amigos”-Besetzung.

Im August 1976 traf sich die Band im legendären Manticore Studio von Emerson, Lake and Palmer in Fulham, um zu proben und die neue Besetzung zu präsentieren. Dort nahmen sie zum allerersten Mal gemeinsam auf und jetzt, 49 Jahre später, ist dieses lange verschollene Band wieder aufgetaucht, entstaubt und in all seiner Pracht restauriert worden, um das 50-jährige Jubiläum der wegweisenden Hardrock-Band zu feiern.

"The Manticore Tapes" wird als Deluxe Expanded Bookpack mit einer Doppel-LP und einer 7”-Single, als Single-LP, auf CD sowie digital erhältlich sein.

Dazu das Video zum Song 'Motörhead':

https://www.youtube.com/watch?v=jB0o13fkfYU&feature=youtu.be