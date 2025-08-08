HALESTORM - Everest

Everest

Genre:
Hard Rock
∅-Note:
9.50
Label:
Napalm Records
Release:
08.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Fallen Star
    2. Everest
    3. Shiver
    4. Like A Woman Can
    5. Rain Your Blood On Me
    6. Darkness Always Wins
    7. Gather The Lambs
    8. Watch Out!
    9. Broken Doll
    10. K-I-L-L-I-N-G
    11. I Gave You Everything
    12. How Will You Remember Me

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

