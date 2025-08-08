Kult? Fleiß? Trifft beides nicht zu - und dennoch killt diese Platte!

Einen gewissen Kultstatus kann man den Jungs von CEMETERY (nicht zu verwechseln mit den gleichnamigen Schweden) wohl nur dann zusprechen, wenn man über tatsächliche Errungenschaften um den morbiden, technischen Sound auch mit quantitativ brauchbarem Liedgut philosophieren könnte. Allerdings haben die Bajuwaren in den frühen 90ern lediglich zwei Demos eingetrümmert, die später auch noch mal als gesammelte Compilation wiederveröffentlicht wurden, letzten Endes aber wohl nur absoluten Hardcore-Insidern der deutschen Death-Metal-Szene bekannt sein dürften. Doch immerhin: Mit ihrem Comeback-Werk aus dem Jahr 2019 konnte das Quartett durchaus aufhorchen lassen und sich mit einem Schlag ins Gedächtnis des hiesigen Undergrounds befördern. Leider hat sich die Truppe im Anschluss erneut keine Fleißkärtchen erspielen können und ließ weitere sechs Jahre auf weiteres Material warten. Dies kann man sicherlich zu Teilen der Pandemie zuschreiben, doch angesichts der recht turbulenten Geschichte und des langen Breaks von 1993 bis 2017 hätte man schon meinen sollen, dass man im zweiten Anlauf etwas mehr Motivation an den Tag legen würde, die Fans auch konstant bei Laune zu halten.

Und nun? Tja, auch nun wollen wir es der Band wieder verzeihen, dass sie ihre Fangmeiende auf die Folter gespannt und eine Menge Geduld abgefragt hat, denn mit "Thoughts On Life... And Death" steht ein extrem spannendes Konzeptwerk in den Startlöchern, das zwar die gewohnten Komponenten progressiven Todesbleis beinhaltet, darüber hinaus aber auch eine gewisse Theatralik aufzeichnet, die sich nicht nur im Interludium 'Nothingness' entlädt, sondern auch in den späteren Nummern von "Thoughts On Life... And Death" immer mal wieder eine gewisse Präsenz bekommt. In erster Linie bleibt es aber das standesgemäße Gemörtel, das hier richtig Laune macht, und es sind vor allem die kompromisslosen, straighteren Tracks, die auf der neuen Scheibe das Rennen machen. Das ultrabrutale 'Lock The Doors To Your Mind' und die Old-School-Hommage 'Among The Dead' mit ihren leichten Elchtod-Reminiszenzen dokumentieren jedenfalls, dass CEMETERY auf gar keinen Fall zum alten Eisen gehört und nicht nur in der regionalen Szene ein Wörtchen mitreden kann. Und auch in den anspruchsvolleren Stücken, hier seien das überlange 'Thoughts On Death' und das frickelige 'Believe' exemplarisch genannt, zeigen die Herren, was eine Harke ist und können so mancher jungen Nachwuchstruppe mit Leichtigkeit noch etwas vormachen.

Gerade deshalb ist aber merkwürdig, dass sich CEMETERY auf den Teilzeitbetrieb festgelegt hat, schließlich erreicht die Band nach dem starken "The Last Day On Earth" auch diesmal ein sehr hohes Niveau und glänzt dazu mit vielen eigenständigen Ansätzen. Rückblickend ist man natürlich immer schlauer, aber würde man mutmaßen, wo die bayrischen Prügelknaben heute stehen könnten, wären sie permanent am Ball geblieben, hätten sie auf manchem Knüppelfest sicherlich Headliner-Status. Sei's drum, die Freude über eine Platte wie "Thoughts On Life... And Death" ist deshalb nicht geringer, und auch die Empfehlung wird verdientermaßen sehr groß geschrieben.