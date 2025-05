MOONLIGHT HAZE und das Erwachen

Am 23. Mai 2025 erscheint via Scarlett Records das vierte Studio-Album "Beyond" von MOONLIGHT HAZE. Nach 'Tame The Storm' und 'Chase The Light' gibt es mit 'Awakening' eine weitere Video-Auskopplung.



Awakening







https://www.youtube.com/watch?v=nbsx_TYqTEU





Chase The Light





https://www.youtube.com/watch?v=62wpvzAMruE





Tame The Storm







https://www.youtube.com/watch?v=tEWNWp2LupI