HAMMER KING kündigt neues Studioalbum an

HAMMER KING freut sich, ihr neues Studioalbum "Make Metal Royal Again" offiziell anzukündigen! Der Longplayer erscheint am 15. August 2025 weltweit über Reaper Entertainment. Ein Highlight des Albums ist auch das Debüt von Count Shandorian am Schlagzeug



Aufgenommen wurde das Album vom 3. Februar bis 24. März 2025 im Studio Greywolf, unter der Leitung von Charles Greywolf und Titan Fox V. Der Mix und das Mastering erfolgten vom 30. März bis 7. Mai durch Jacob Hansen in den renommierten Hansen Studios. Für das Cover-Artwork zeichnet erneut Péter Sallai verantwortlich.



"Make Metal Royal Again" Trackliste:



01. King For A Day

02. Make Metal Royal Again

03. Schlaf Kaiser schlaf

04. Hammerschlacht

05. For Crown And Kingdom

06. Kneel Before The Throne

07. Major Domus

08. Hoheitsgebiet

09. Hell Awaits The King

10. The Last Kingdom

CD-Digi-Bonus

11. Danger Zone

