BATTLE BEAST sagt Tschüss!

... natürlich nur auf ihrer neuen Single 'Last Goodbye'. Der Song ist der erste Vorgeschmack auf das siebte Album der Band, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.



Eero Sipilä kommentiert:

"Der Funke für 'Last Goodbye' wurde an einem Ort entzündet, der am wenigsten nach Rock 'n' Roll aussieht: in einem Krankenhaus. Im Jahr 2020 verbrachte ich dort ein paar Wochen und traf eine ältere Frau, die gegen den Krebs kämpfte - ein Kampf, den sie seit 1985 immer wieder aufgenommen hatte. Ich habe mich gefragt: Wie viel kann ein Mensch ertragen, bevor er aufgibt? Aber das hat sie nie getan. Sie ist immer wieder aufgetaucht, hat die Behandlungen durchgestanden, war immer da. 'Last Goodbye' ist eine Hommage an diesen menschlichen Kampfgeist - den Willen, immer wieder aufzustehen, wenn das Leben einen niederschlägt. Solange du noch atmest, bist du noch im Spiel."



Last Goodbye







https://www.youtube.com/watch?v=FLCAQvULi-o

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: battle beast the last goodbye