TETRARCH: neues Video zum Album-Release und Tourdaten

Das dritte Studioalbum "The Ugly Side Of Me" von TETRARCH erscheint diesen Freitag, den 9. Mai 2025, via Napalm Records. Passend dazu gibt es heute die Veröffentlichung des Tracks 'Best Of Luck'.



Die Gitarristin gewährt einen Einblick in die Lyrics von 'Best of Luck':

"Als wir 'Best Of Luck' schrieben, hatten wir so viel Spaß! Josh und ich haben diesen Song in nur wenigen Stunden geschrieben und er wurde zu einem Lieblingssong von allen, die das Album vor seiner Veröffentlichung gehört haben.

Hinter dem Songtitel steckt eine witzige Geschichte. Als wir jünger waren und mit der Band gerade angefangen hatten, bekamen wir immer wieder Absagen von verschiedenen Leuten aus der Branche. Viele von ihnen unterschrieben ihre E-Mails mit "Best of Luck" oder "Best of Luck in the future", und das fanden wir witzig, denn es war ja offensichtlich, dass sie uns gar nichts wünschten und das lediglich eine Floskel war – haha! Jetzt, wo wir so viel erreicht haben, was uns viele dieser Leute nicht zugetraut haben, ist dies sozusagen unsere "Best of Luck"-Antwort an alle, die an uns gezweifelt haben. Versehen mit einem Augenzwinkern. Vielleicht sind wir auch einfach nur die Klugscheißer, die wir schon immer waren."



Da ihr letztes Album "Unstable" mitten in der Pandemie erschienen ist, war die Band leider noch nie live in Europa zu sehen – aber das wird sich diesen Sommer endlich ändern! Neben einigen Festivalauftritten wird TETRARCH auch eine Reihe von Headline-Dates spielen:



EUROPEAN HEADLINE TOUR DATES:



16.06.25 DE - Leipzig / Moritzbastei

17.06.25 DE - Berlin / Privatclub

18.06.25 DE - Hannover / Café Clocksee

19.06.25 DE - Ratingen / Manege

20.06.25 DK - Copenhagen / Copenhell

22.06.25 NL - Utrecht / De Helling

24.06.25 BE - Ghent / Vierde Zaal

25.06.25 UK - Birmingham / The Flapper

26.06.25 UK - London / Camden Assembly

28.06.25 ES - Viviero / Resurrection Fest

29.06.25 CH - Geneva / Undertown

02.07.25 HU - Dunaujvaros / Rockmaraton

03.07.25 AT - Vienna / Flex

05.07.25 CZ - Velke Mezirici / Fajt Fest



Best Of Luck (Static Video)







https://www.youtube.com/watch?v=j_gccfRHkyE

Quelle: Napalm Records / Sailor Entertainment Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: tetrarch the ugly side of me best of luck tour 2025